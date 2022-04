El modelo Landstar se aísla parcialmente del caos de los tipos de interés al contado

El corredor de mercancías Landstar System logró más récords financieros durante el primer trimestre de 2022. Los nuevos máximos en ingresos, beneficios brutos e ingresos netos fueron algunos de los aspectos más destacados. La empresa con sede en Jacksonville (Florida) registró un beneficio por acción de 3,34 dólares en el trimestre, muy por encima del rango de orientación inicial de 2,70 a 2,80 dólares facilitado a finales de enero.

El presidente y consejero delegado, Jim Gattoni, se refirió a la reciente debilidad del mercado de camiones al contado en una llamada con analistas el jueves. Dijo que los descensos en los índices de tarifas al contado son mucho mayores de lo que Landstar está viendo internamente, señalando que las fluctuaciones de los ingresos por carga en Landstar han sido históricamente la mitad de lo que experimenta el mercado en general.

Los propietarios de capacidad de negocio (BCOs) de Landstar’s (NASDAQ: LSTR) tienen relaciones de carga “pegajosas”, que incluyen contratos dedicados. También utilizan los remolques de Landstar para transportar las cargas, algo que muchos corredores no proporcionan. “Las tarifas tienden a mantenerse un poco más que cuando se hace un verdadero movimiento al contado”, dijo Gattoni. Espera que el negocio de Landstar “tienda a la baja”, pero no es probable que lo haga en la magnitud del mercado general al contado.

Gráfico: (SONAR: TSTOPVRPM.USA). El área sombreada en azul es la tarifa media de siete días por milla para cargas spot de furgoneta seca, incluyendo el combustible. Para saber más sobre FreightWaves SONAR , haga clic aquí.

Los ingresos aumentaron un 53% interanual en el trimestre hasta los 1.970 millones de dólares. Landstar había advertido a finales de febrero que podría ver un golpe de ingresos de 100 millones de dólares en el trimestre (hasta 18 centavos en el BPA) debido a la invasión de Ucrania, que afectó a dos de sus agencias independientes con operaciones administrativas en el país. Sin embargo, el impacto real en esos agentes fue menos grave, y la empresa vio un crecimiento mejor de lo esperado en sus operaciones nacionales.

El total de cargas transportadas por camión en la plataforma aumentó un 20% con respecto al año anterior, y los ingresos por carga subieron un 22%, superando fácilmente las previsiones iniciales del 12% al 14% y del 14% al 17%, respectivamente. Los ingresos por carga para las cargas transportadas por camión se mantuvieron estables en marzo en comparación con febrero, lo que representa un descenso real en la tasa básica si se tiene en cuenta un aumento de más de 1 dólar por galón en los precios del Diésel.

En marzo y en lo que va de abril se registró una modesta desaceleración de la métrica. El aumento interanual de los ingresos por carga fue del 25% en enero, del 29% en febrero y del 17% en marzo.

Los ingresos por milla para las cargas de furgoneta seca transportadas por las BCO aumentaron secuencialmente un 5% en enero y un 3% en febrero, pero descendieron un 0,1% en marzo. En lo que va de abril, los ingresos por milla han bajado un 5% respecto a marzo. Es importante señalar que la métrica excluye los recargos por combustible, que los clientes pasan a las BCO y no se registran en los ingresos de Landstar ni en los gastos de transporte adquiridos.

“En nuestra opinión, el entorno general de Landstar sigue siendo sólido”, dijo Gattoni. “Los ingresos por carga continúan en máximos históricos, y la demanda de nuestros servicios de transporte por camión sigue siendo elevada. 2022 se perfila como otro gran año para Landstar”.

Tabla: Indicadores clave de rendimiento de Landstar

Las previsiones para el segundo trimestre son sólidas pero con “pequeños signos de suavidad

“No digamos que no estamos viendo pequeños signos de suavidad”, dijo Gattoni.

Reconoció la reciente caída de las tarifas y que la demanda de bienes de consumo duraderos (los ingresos aumentaron un 68% interanual en el primer trimestre) se está ralentizando tras más de seis trimestres de alto crecimiento. Las cargas sustitutivas de Landstar -en su mayoría relacionadas con el comercio electrónico y movidas entre los centros de las empresas de paquetería- aumentaron, pero se vieron compensadas en gran medida por unos menores ingresos por carga en el periodo.

“No hay ningún área individual dentro de nuestra base de productos que digamos que está viendo una debilidad real”, dijo Gattoni.

Los ingresos del sector de la automoción aumentaron un 83% en el trimestre, ya que el sector parece haberse recuperado tras la escasez de mano de obra y piezas del año pasado. Además, cuando China levante los cierres, se espera que una cantidad significativa de carga llegue a la red de Landstar.

“La interrupción es buena para nosotros, así que cuando empiecen a enviar cosas desde Shanghái de nuevo, creo que todo eso será positivo”, dijo Gattoni.

Las previsiones de Landstar para el segundo trimestre apuntan a unos ingresos de entre 2.000 y 2.050 millones de dólares y un beneficio por acción de entre 3,22 y 3,32 dólares, frente a las estimaciones de consenso que oscilan entre 2,74 y 2,78 dólares. Se espera que los ingresos por carga de camión aumenten en un porcentaje medio interanual, y que las cargas transportadas por camión aumenten entre un 11% y un 13%.

Otros aspectos destacados del primer trimestre

La contribución variable, es decir, los ingresos menos el transporte comprado y las comisiones de los agentes, aumentó un 43%, hasta 271 millones de dólares, pero el margen cayó 100 puntos básicos, hasta el 13,7%, ya que los costos de transporte comprado aumentaron 120 puntos básicos. El margen de beneficio bruto, que incluye otros costos variables como la depreciación de los remolques y ciertos gastos relacionados con las tecnologías de la información y los seguros, descendió 50 puntos básicos hasta el 10,9%. El considerable aumento de los ingresos hizo que el margen de explotación, los ingresos de explotación como porcentaje de la contribución variable, aumentara 560 puntos básicos hasta el 60,2%.

La capacidad total de la plataforma aumentó un 30% con respecto al año anterior, hasta superar los 108.000 proveedores, y las BCOs subieron ligeramente con respecto al cuarto trimestre, un 6% con respecto al año anterior. Dado el reciente crecimiento del recuento de BCO, Landstar cree que las futuras incorporaciones se producirán en el extremo inferior del rango secuencial histórico durante el segundo trimestre.

La relación entre la deuda y el capital era del 17% al final del trimestre. Landstar generó 95 millones de dólares en flujo de caja de las operaciones, frente a los 70 millones del trimestre anterior. La empresa recompró 109 millones de dólares en acciones en este periodo.

