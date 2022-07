Los reguladores celebrarán una audiencia sobre el plan de CP para fusionarse con KCS 

La Junta de Transporte de Superficie llevará a cabo una audiencia de tres días en septiembre sobre la propuesta de fusión entre Canadian Pacific y Kansas City Southern con el fin de hablar directamente con los ferrocarriles, así como con cualquier otra parte interesada, sobre las cuestiones que han surgido durante el procedimiento.

“He sido un firme partidario de las audiencias públicas en nuestros procedimientos, que no sólo permiten a los miembros de la junta explorar en profundidad las cuestiones con nuestras partes interesadas, sino que también fomentan la transparencia en nuestra toma de decisiones”, dijo el presidente de la STB, Marty Oberman, en un comunicado de prensa. “A la luz de las importantes cuestiones relacionadas con la consideración por parte de la junta de la transacción propuesta entre CP y KCS, es esencial que escuchemos directamente a los solicitantes y a nuestras partes interesadas y que lo hagamos en público”.

La junta también acordó modificar el calendario procesal para que los informes finales se presenten antes del 14 de octubre en lugar del 30 de septiembre.

La audiencia pública tendrá lugar en la sede de la STB en Washington. Quienes deseen intervenir deberán notificarlo a la junta antes del 14 de septiembre.

Dado que la Oficina de Análisis Medioambiental de la STB se ocupa de cuestiones medioambientales y de preservación histórica, estos temas no formarán parte de la audiencia.

La notificación de la STB sobre la audiencia está disponible aquí.

Los accionistas de CP (NYSE: CP) y KCS aprobaron el acuerdo de 31.000 millones de dólares en diciembre, y la fusión se encuentra ahora ante la STB para su revisión. CP ha dicho que espera la aprobación de la agencia para principios de 2023.

In a separate, unrelated announcement from Friday, the board also took action in the proceeding where Amtrak is seeking to restore Gulf Coast service between New Orleans and Mobile, Alabama.

En un anuncio separado y no relacionado del viernes, la junta también tomó medidas en el procedimiento en el que Amtrak está tratando de restaurar el servicio de la Costa del Golfo entre Nueva Orleans y Mobile, Alabama.

La junta denegó la solicitud de Amtrak de obtener más información sobre cuestiones no resueltas, incluyendo estudios adicionales de controladores de tráfico ferroviario de un experto que fue utilizado pero no afiliado a CSX y Norfolk Southern, otras dos partes implicadas en el procedimiento. Todas las partes clave implicadas -Amtrak, CSX, NS y la Autoridad Portuaria del Estado de Alabama- participaron en una audiencia de varios días en abril y mayo en la que se redujeron significativamente las disputas sobre el descubrimiento, dijo la STB.

La junta también denegó la solicitud de CSX (NASDAQ: CSX), NS (NYSE: NSC) y la autoridad portuaria de celebrar una conferencia técnica, así como las solicitudes de prórroga. El plazo de presentación de pruebas complementarias sigue siendo el miércoles, dijo la STB.

Amtrak quiere realizar dos viajes de ida y vuelta al día en las vías e infraestructuras propiedad de CSX y NS entre Nueva Orleans y Mobile y pide a la STB que ordene a CSX y NS que permitan ese servicio, según una solicitud presentada a la STB en marzo de 2021. Pero CSX, NS y el Puerto de Mobile sostienen que el servicio adicional obstaculizaría gravemente los movimientos ferroviarios de mercancías sin un estudio adecuado sobre la mejor manera de integrar el servicio de Amtrak con la actividad ferroviaria de mercancías existente.