Predicciones intrépidas sobre la cadena de suministro: Esto es lo que ocurrirá en 2022

Adiós, 2021. Hola, 2022. ¿Qué nos depara? ¿Más problemas en la cadena de suministro? ¿Más congestión portuaria? ¿Más problemas con los conductores? ¿Más cambios de rumbo?

Probablemente un poco de todo, según los redactores de FreightWaves. Hemos pedido a nuestra gente de primera línea que mire en la bola de cristal de 2022 y ofrezca predicciones sobre sus respectivos temas. Promete ser de nuevo un año interesante para el sector del transporte de mercancías, que fue el centro de atención de muchos de los noticiarios nocturnos en 2021.

CAMIONES por Alan Adler

Los camiones eléctricos se convertirán en una parte más importante de la fabricación en 2022, pero la escasez de semiconductores que ha obstaculizado la producción de automóviles y vehículos comerciales durante meses se mantendrá. La cuestión es por cuánto tiempo.

Los camiones autónomos seguirán siendo el centro de atención a medida que se examinen y reproduzcan los primeros pilotos en carretera sin conductor y que el aumento de la cartografía de alta definición amplíe el territorio que pueden cubrir los camiones autónomos con conductores de seguridad a bordo.

CONDUCTORES por John Kingston

El mayor avance en el tema de la clasificación de los trabajadores en 2022 puede verse retrasado hasta 2023. Si no lo hace, tendrá enormes ramificaciones.

Lo que el paisaje legal en constante cambio para la clasificación de los trabajadores está esperando es una resolución a la cuestión de si la ley de contratistas independientes AB5 de California se puede aplicar al transporte por carretera. El modo en que la AB5 afectaría al transporte por carretera en el Estado Dorado es objeto de un gran debate, pero el mero hecho de que algunos observadores piensen que prácticamente acabaría con el modelo de CI en el Estado indica su importancia.

Desde hace dos años, una orden judicial dictada a principios del 2020 ha bloqueado su aplicación porque un juez de un tribunal federal inferior concluyó que la AB5 entraba en conflicto con una ley federal de los años 90 conocida como Ley de Autorización de la Administración Federal de Aviación. La sentencia de un tribunal inferior fue revocada por un tribunal de apelaciónen abril, pero la orden judicial se mantuvo mientras la Asociación de Camioneros de California, que presentó la demanda original, interpuso un recurso que llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El SCOTUS pidió entonces al procurador general de los Estados Unidos que interviniera.

No hay fecha límite para que el fiscal general responda al tribunal. Y tampoco hay un plazo para que el SCOTUS emita su dictamen. Una de las hipótesis es que el fallo no se produzca hasta después de que comience el período de sesiones del tribunal en octubre, lo que significa que la resolución puede esperar un año más.

Si la decisión del tribunal de apelación es revocada, y la definición de contratistas independientes de la AB5 se convierte en ley para el sector del transporte, los cambios en los modelos de negocio en el estado podrían ser radicales. No se sabe exactamente qué harán las empresas. Pero el statu quo podría no mantenerse.

Otros dos desarrollos significativos con respecto a la situación de los contratistas independientes – como los propietarios-operadores de camiones – están en el horizonte para 2022.

Uno se espera que sea la propuesta de la administración Biden para una nueva norma federal que defina a los contratistas independientes. Una norma de la administración Trump implementada justo antes de que el presidente Biden jurara su cargo fue retirada. Cualquiera que sea la norma que se implemente, tendrá un impacto en las políticas de la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo.

Otro acontecimiento clave sobre la cuestión de la definición de contratista independiente aparecerá en la boleta electoral de Massachusetts en noviembre. En ese estado se votará si se implementará su versión del referéndum de California, la Proposición 22, que pretendía mantener como contratistas independientes a los conductores de vehículos por encargo, como los que trabajan para Uber. La Proposición 22 en California fue una reacción directa a la AB5. Pero incluso en California, un tribunal estatal ha dictaminado que la Proposición 22 era inconstitucional, , lo que pone en duda también esa directriz.

Resumen del 2021: John Kingston resume el año en materia de petróleo y transporte en su podcast Drilling Deep

FINANZAS por Todd Maiden

Es probable que los transportistas de carga por camión vean una continuación de las tendencias actuales durante la primera mitad de 2022. Los volúmenes se enfrentarán a una dura competencia, pero los inventarios históricamente bajos siguen apoyando la demanda, al menos en el primer o segundo trimestre.

Sin embargo, la fortaleza del consumidor se pondrá a prueba sin la ayuda de los estímulos gubernamentales. Las tarifas volverán a subir, ya que la demografía de los conductores y la ampliación de los plazos de entrega de los tractores siguen siendo un obstáculo para la capacidad. El consenso inicial es que las tarifas al contado se enfriarán en el segundo o tercer trimestre, y que las tarifas contractuales aumentarán en un porcentaje de un solo dígito para todo el año.

Se espera que las subidas de tarifas compensen con creces la inflación de costes, lo que supondrá una modesta mejora de los márgenes. Las mejoras parecen estar integradas en las expectativas de beneficios para 2022, que vuelven a ser más elevadas.

El resultado del año dependerá, en última instancia, del momento en que el ciclo comience a declinar y, muy probablemente, estará directamente correlacionado con el debilitamiento del gasto de los consumidores. El final de este ciclo del transporte por carretera no estará ligado a una afluencia de capacidad, que ha puesto fin a muchos ciclos en el pasado. Muchos analistas apuntan a la segunda mitad del ciclo para un descenso, que es también el período que contiene los comps más formidables hasta 2021.

El flujo de transacciones en el sector del transporte por carretera fue sólido en 2021 y los indicios apuntan a que seguirá siendo así. Los transportistas han aprovechado los beneficios récord y la generación de efectivo para añadir conductores/equipos y nuevas ofertas de transporte a través de fusiones y adquisiciones. El año pasado se firmaron varios acuerdos transformadores y será interesante ver quién adquiere qué en 2022.

Revisión de 2021: Todd Maiden recapitula los acuerdos más transformadores en el transporte por carretera

REGULACIÓN y LEGISLACIÓN por John Gallagher

La segunda parte de la mayor historia sobre infraestructuras que ha salido de Washington en años -la firma de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleos- empezará a contarse en 2022, que es si los miles de millones de dólares incluidos en la ley pueden desembolsarse con la suficiente rapidez para ayudar a desatascar los cuellos de botella actuales en la cadena de suministro.

También en 2022, espere la mayor atención del gobierno en años aplicada a la cuestión de la retención de los conductores, a partir de la puesta en marcha del Plan de Acción del Presidente Biden. Y los actores del sector en el frente marítimo seguirán de cerca la Ley de Reforma del Transporte Marítimo, que fue aprobada por la Cámara de Representantes en diciembre. Si se aprueba en el Senado y finalmente se convierte en ley, impondrá nuevas restricciones y supervisión a los transportadores marítimos internacionales, con posibles implicaciones de costes también para los cargadores.

Revisión del 2021: John Gallagher enumera las 10 principales historias regulatorias y legislativas

LA MILLA FINAL por Mark Solomon

El calendario está cambiando, y para los transportistas de paquetes puede ser lo único que lo haga.

Los volúmenes de comercio electrónico seguirán aumentando, y con ellos la demanda de servicios de cumplimiento y entrega de paquetes. Los transportistas volverán a controlar los precios. UPS, y en menor medida FedEx, no se lo pensarán dos veces a la hora de echar a los grandes transportistas a la calle si no se ajustan a sus líneas de precios. La capacidad se ampliará, pero con los volúmenes creciendo a un ritmo más rápido, los mayores niveles de productividad que acompañan a las mejoras de la infraestructura no se traducirán en reducciones de precios para los cargadores.

Los cargadores empresariales con grandes volúmenes tampoco tendrán muchas opciones. Los transportadores regionales de reparto están al máximo de su capacidad o cerca de ella y pueden ser reacios a incorporar nuevos negocios por miedo a comprometer la fiabilidad de su servicio. Amazon.com Inc. podría mover la aguja lanzando un servicio de entrega dirigido a las empresas que no utilizan sus servicios de venta al por menor o de cumplimiento. Sin embargo, Amazon tiene mucho que hacer para satisfacer las demandas logísticas de sus clientes actuales.

El Servicio Postal de EE.UU. aportará una mayor presencia en la entrega de paquetes en 2022. La cuestión es si los grandes transportistas confían lo suficiente en el Servicio Postal como para depender de él en gran medida fuera del pico de las vacaciones.

Tal vez la historia más importante del nuevo año será si FedEx Ground, la unidad de entrega terrestre de FedEx Corp. en EE.UU., puede recuperar su mojo. La unidad tuvo un calendario difícil en 2021, ya que la escasez de personal provocó mayores costos, interrupciones en las entregas y la reducción de los márgenes operativos. FedEx dijo que el barco se enderezará durante la primera mitad del calendario 2022 a medida que los niveles de personal aumenten. Mucha gente está haciendo que la empresa cumpla esa promesa.

MARITIMO por Greg Miller

El COVID seguirá siendo una variable central para el transporte marítimo en 2022. Cuanto más dure la pandemia, más tiempo se interrumpirán las cadenas de suministro marítimas y más tiempo se mantendrán los fletes excepcionalmente altos. El riesgo a corto plazo para los importadores estadounidenses tiene que ver más con la disponibilidad de las mercancías que con el costo: si China se aferra a su política de “COVID cero” y el omicron se extiende, las exportaciones chinas están en peligro.

Otras cuestiones clave que hay que vigilar: cómo cambia Estados Unidos su regulación de los transportistas marítimos y qué consecuencias imprevistas surgen; cómo evoluciona la relación entre inventarios y ventas al por menor; cómo se desarrollan las tensiones geopolíticas con Rusia, China e Irán; y qué ocurre con la regulación internacional de las emisiones del transporte marítimo.

¿Tendrán realmente efecto las nuevas normas sobre emisiones? De ser así, podrían hacer subir aún más los fletes.

2021: análisis de la situación: Greg Miller examina lasprincipales noticias de transporte marítimo, desde Ever Given hasta el apilamiento de los puertos en California

CARGA AÉREA por Eric Kulisch

Es probable que la trayectoria de crecimiento de la carga aérea continúe en 2022. El crecimiento de la demanda puede bajar del 9% en 2021 (en comparación con 2019), pero será un mercado de vendedores de nuevo.

La economía mundial está creciendo rápidamente, los niveles de inventario siguen siendo relativamente bajos y la capacidad internacional de las aerolíneas de pasajeros no se recuperará del todo, especialmente con la variante omicrónica que frena los horarios de vuelo. La demanda debería ser muy fuerte hasta el Año Nuevo chino, con un ligero descenso antes de volver a dispararse para la temporada alta de otoño.

Los transportistas seguirán controlando más capacidad mediante más acuerdos de fletamento con los transportistas. Existe una amenaza permanente para la capacidad de carga, ya que las aerolíneas operan menos frecuencias con aviones de un solo pasillo. Es una de las razones, junto con el crecimiento del comercio y el aumento del comercio electrónico, por las que la demanda de cargueros convertidos y nuevos seguirá en auge en 2022.

Revisión del 2021: Eric Kulisch analisa cómo los trasnportadores logíticos entran en el tema de la logística y la carga aérea

FERROCARRILES por Joanna Marsh

En lo que respecta a los ferrocarriles, la Junta de Transporte de Superficie, que es el organismo regulador federal que rige las regulaciones económicas relacionadas con el ferrocarril, examinará una serie de cuestiones candentes en 2022. Algunas de estas cuestiones se refieren a si las grandes empresas ferroviarias deben fusionarse y cómo sería esa empresa fusionada para los cargadores, los ferrocarriles competidores, los empleados y las comunidades locales a las que sirve. Otras cuestiones han sido planteadas por cargadores que piden a la junta que defina parámetros de servicio o de datos.

La STB está compuesta por cinco miembros. El miembro más reciente es un candidato demócrata que sustituye a un republicano. Los demócratas ahora representan a tres miembros de la junta, por lo que será interesante ver si y/o cómo este cambio influirá o afectará a las acciones de la junta en 2022.

Revisión del 2021: Joanna Marsh señala los siete temas que definieron el transportes de mercancías en Estados Unidos

FREIGHTTECH por Grace Sharkey

En 2020, la innovación en la cadena de suministro aportó nuevas formas de conseguir mercancías sin tener que arriesgar la salud y la seguridad de nuestras familias. A medida que la vida se normalizó en 2021, los consumidores corrieron con esas innovaciones, que trajeron una mejor visibilidad sobre la procedencia de los bienes e incluso permitieron que los drones entregaran bienes a las puertas de las casas.

En 2022, las nuevas tecnologías -incluidas las experiencias de compra en directo, los mercados impulsados por personas influyentes y una mayor inversión en los centros de microrrelleno locales- cambiarán por completo la forma en que los consumidores interactúan con los minoristas.

Revisión del 2021: Grace Sharkey selecciona los cuatro momentos más innovadores de FreightTech

FRONTERA MÉXICO-USA por Noi Mahoney

Si el año 2021 ha enseñado algo a la comunidad comercial entre Estados Unidos y México, es a esperar lo inesperado. La escasez mundial de semiconductores obstaculizó la cadena de suministro automotriz entre Estados Unidos y México, provocando retrasos y paros en las fábricas de automóviles de ambos lados de la frontera durante todo el año. Algunos predicen predicen que la industria automotriz de México no volverá a los niveles de producción anteriores a la pandemia hasta finales de 2023.

A medida que la economía mundial sigue recuperándose del COVID-19, más empresas siguen buscando trasladar sus operaciones de Asia a costas más cercanas, como México, para la fabricación y distribución. Es probable que las inversiones globales en el sector manufacturero de México continúen hasta 2022, con más empresas que deslocalizan sus operaciones al sur de la frontera.

Otro desarrollo clave en el comercio transfronterizo es la nueva normativa del gobierno mexicano para los transportistas y los proveedores de logística de terceros, conocida como la carta porte. La normativa de la Agencia Tributaria mexicana tiene por objeto reducir el robo de mercancías en todo el país. Estaba previsto que entrara en vigor el sábado, pero recientemente se amplió hasta el 31 de marzo. Algunos han criticado los nuevos requisitos, afirmando que añadirán papeleo innecesario y más costos a los envíos transfronterizos.

FRONTERA CANADIENSE-ESTADOS UNIDOS por Nate Tabak

El mercado canadiense de transporte de mercancías, inextricablemente vinculado a los 700.000 millones de dólares anuales de comercio transfronterizo con EE.UU., se prepara para un año marcado por la subida de precios. Como dijo a los analistas en octubre Murray Mullen, director general del gigante del transporte por carretera con sede en Alberta, “los precios deben subir”.

A pesar de la escasa capacidad y los fuertes volúmenes, sobre todo en productos de consumo, las tarifas de flete base en 2021 han subido solo marginalmente, según el Índice Canadiense de Flete General de Nulogx. Entonces, ¿qué va a mover los precios?

Todo se está encareciendo, incluida la mano de obra. Mientras tanto, el gobierno federal ha eliminado gradualmente los principales programas de apoyo a la pandemia, incluida la subvención salarial. El mandato de la vacuna COVID-19, que llegará en enero, probablemente eliminará a los conductores de las operaciones transfronterizas, según algunas proyecciones, en más de un 20%.

Aunque algunas personas del sector creen que la cifra real será significativamente menor, las limitaciones de capacidad existentes hacen que incluso una pequeña reducción ejerza una presión al alza sobre las tarifas.

Otro factor: El mandato del ELD de Canadá. Una vez que comience a aplicarse, actualmente prevista para junio, las rutas nacionales más transitadas, como la de Toronto-Montreal, probablemente se encarecerán al ser más difícil superar las normas de horas de servicio.

Revisión del 2021: Nate Tabak identifica seis lecciones aprendidas sobre ciberseguridad y transporte de mercancías

SOSTENIBILIDAD por Alyssa Sporrer

Será emocionante ver cómo los actores de la cadena de suministro avanzan en las tendencias de sostenibilidad en 2022. La conferencia sobre el clima COP26,celebrada en noviembre, impulsó a gobiernos y empresas a tomar medidas contra el cambio climático. ¿Qué empresas marcarán el camino? ¿Qué combustibles sostenibles ganarán cuota de mercado en cada modo de transporte en 2022?

La aviación, el transporte marítimo, el ferrocarril y el transporte por camión tienen cada uno diferentes combinaciones de combustibles de bajo y cero carbono que están surgiendo. Los grupos ecologistas seguirán insistiendo en la importancia de utilizar los análisis del ciclo de vida , desde el pozo hasta la rueda, para evaluar la sostenibilidad y las emisiones de los combustibles alternativos, como el hidrógeno verde, amoníaco, el diésel renovable, la batería eléctrica, el gas natural renovable y metanol.

Revisión del 2021: Alyssa Sporrer analiza lo bueno, lo malo y las promesas de sostenibilidad looks at the good, the bad and the promising sustainability developments

EL CLIMA por Nick Austin

En lo que va de temporada, las nevadas por encima de lo normal han azotado zonas del Oeste, especialmente en Sierra Nevada. Sin embargo, según las perspectivas de mediados de diciembre del Centro de Predicción del Clima, es probable que las precipitaciones vuelvan a ser normales entre enero y marzo.

Durante ese mismo periodo, será posible que se produzcan oleadas de retrasos en la cadena de suministro en el noroeste y el medio oeste, donde es probable que se produzcan precipitaciones por encima de lo normal. El Medio Oeste podría ser bastante húmedo y cálido en ocasiones durante la primavera y el verano, mientras que el Noroeste se seca.

Las temperaturas podrían permanecer en gran medida por encima de lo normal en algunas zonas del Oeste y del Suroeste durante el verano, lo que provocaría otro año de incendios forestales potencialmente devastadores. Las zonas del sur y del este también podrían experimentar muchos periodos de calor fuera de temporada, mientras que la mayor parte del tiempo frío se limita a partes del oeste y del noroeste.

Revisión del 2021: Nick Austin selecciona seis fenómenos meteorológicos de impacto en el transporte

CRIMENES Y TRIBUNALES por Clarissa Hawes

Es difícil predecir lo que ocurrirá en el ámbito de la delincuencia y los tribunales en 2022, pero es de esperar que haya más quiebras de empresas de transporte, incluidos los transportistas, si continúa la crisis de la cadena de suministro.

Los puertos y los operadores de las terminales deben encontrar formas de mejorar la eficiencia y permitir que las empresas de drayage saquen los contenedores de los clientes y devuelvan los vacíos. Los transportistas afirman que su situación financiera es cada vez más grave y que empeorará en 2022 si la congestión portuaria no se resuelve durante el Año Nuevo Lunar, en febrero.